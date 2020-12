Alle hätten erkannt, dass es wirklich darum geht, zu überleben und diese Zeit gleichzeitig mit Leben zu füllen, so der Dompfarrer. Dafür seien die Rezepte jedes Einzelnen aber sehr verschieden. „Wir als kirchliche Gemeinschaft haben das Ziel, all das zu gestalten, was jetzt möglich ist. Dieses Jahr bleibt ein schweres Jahr, aber es ist kein verlorenes Jahr. Der liebe Gott umarmt uns und will, dass die Menschen jetzt das machen, wozu sie - trotz Einschränkungen - fähig sind", gibt Faber Hoffnung.