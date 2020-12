Corona hat geplanten Abschied beschleunigt

Die Vollbremsung kam mit Corona - und im Februar der letzte Auftritt, der so nicht geplant war. „Ich habe mir das Ende ganz anders vorgestellt“, klagt Tastengenie Martin Pichler. „Wir sind um unsere Abschiedstour umgefallen.“ In der Band wurde demokratisch über das Ende der Karriere abgestimmt. Für alle gilt von heute auf morgen: keine Musik. Kein Geld. „Gott sei Dank können bis auf einen Kollegen wieder alle in ihre angestammten Jobs zurück, um Geld zu verdienen.“ Denn, so Martin Pichler, „nicht jeder arbeitslose Musiker kann auf den Bau schöpfn gehen“.