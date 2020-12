Ein Lkw-Lenker (56) war am Freitag gegen 7.20 Uhr mit seinem Lastwagen auf der Holzhammerstraße in Innsbruck stadtauswärts unterwegs und wollte an der Kreuzung mit dem Innrain nach rechts abbiegen. Dabei übersah der 56-Jährige offenbar die Elfjährige, die sich gerade auf dem Schulweg befand.