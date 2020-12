Bischof predigt in Innsbruck für Flüchtlingshilfe

Glettler selbst gedachte am Samstag im Innsbrucker Dom der Flüchtlinge auf Lesbos. In seiner Predigt stellte der Bischof die Verbindung zwischen Not und Elend im Zweiten Weltkrieg bzw. in der Nachkriegszeit und den vielen Nöten der Gegenwart her.