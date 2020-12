Kurz nach 10 Uhr wollte ein 46-jähriger Österreicher mit seinem Lkw mit Sattelanhänger vom Parkplatz eines Auslieferungslagers eines Lebensmittelhändlers in Rietz fahren. Der 41-Jährige war rund 25 Meter entfernt damit beschäftigt, private Utensilien von seinem Pkw in das von ihm verwendete, parallel zum Pkw stehende Firmenfahrzeug einzuladen. „Unmittelbar, nachdem der 46-Jährige losgefahren war, löste sich der Sattelanhänger von der Zugmaschine und schlitterte gegen den Pkw des 41-Jährigen“, heißt es seitens der Polizei. Das Auto wurden gegen das Firmenfahrzeug geschoben und der Mann zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. „Der Lkw-Lenker bemerkte dies sofort, hielt an und kümmerte sich um den Verletzten“, erklärt die Exekutive. Er fuhr mit den Sattelkraftfahrzeug des 41-Jährigen ein Stück zurück und konnte so den Eingeklemmten befreien. Dieser wurde in weiterer Folge mit erheblichen Verletzungen in das Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.