In Moskau wird seit zwei Wochen geimpft

In russischen Hauptstadt Moskau haben vor zwei Wochen groß angelegte Impfungen mit dem Vakzin „Sputnik V“, dem ersten weltweit zugelassenen Coronavirus-Impfstoff, begonnen. Damit gehört Russland zu den ersten Ländern weltweit, die ihre Bevölkerung in größerem Stil gegen SARS-CoV-2 impfen lassen. Unabhängige Studien zu „Sputnik V“ sind aber bisher nicht bekannt, seine Freigabe hatte im Sommer international auch Kritik ausgelöst.