Der Gemeinderatswahlkampf erfasst jetzt auch die Stadtteile in St Pölten. So ortet die VP in Ratzersdorf ein gefährliches Versäumnis. „Auf den Baurechtsgründen sind Dutzende Häuser entstanden, aber auf eine sichere Verbindung zum Naherholungsgebiet am See wurde vergessen“, kritisiert Kandidat Stefan Keiblinger.