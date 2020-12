„Es will keiner mehr daheimbleiben“, so der WK-Chef, auch die Mitarbeiter in den Betrieben. Es herrsche ein „totaler Unwille“. Walser verwies zudem auf die rückläufigen Infektionszahlen. Dabei seien die vergangenen Wochen für den Handel und die gesamte Wirtschaft schon sehr schwer gewesen. Die Konsumenten hätten die Vorgaben eingehalten, Abstand gehalten, Masken getragen oder auch vor dem Geschäft gewartet. „Es war sehr gut, wie man das die letzten Wochen gemacht hat, deswegen verstehe ich den nächsten Lockdown nicht“, machte Walser deutlich.