Internet aus dem All

Der US-Konzern Starlink, der zur Weltraumfirma SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk gehört, hat inzwischen rund 800 Satelliten in den erdnahen Orbit gebracht, die auf der Erde für Internet sorgen sollen. Nach dem Ende des Ausbaus soll Starlink mehr als 4400 Satelliten zählen. In Beta-Tests bietet das Unternehmen in einigen US-Bundesstaaten bereits Satelliten-Internet an.