The Bug ft. Dis Fig - In Blue

Kevin Richard Martin kennt man vielleicht als Partner von Godflesh-Legende Justin Broadrick in der Band Techno Animal oder eben als The Bug. Der Bass-Fanatiker wildert seit jeher gerne in Dub- und Industrial-Gefilden und sorgte in den letzten gut zwei Dekaden für mehrere der düsteren Rhythmen. „In Blue“ war eigentlich für eine spezielle Radioshow konzipiert, hat sich dann aber zu einem Gemeinschaftsprojekt mit der in Berlin wohnhaften Amerikanerin Dis Fig aka Felicia Chen entwickelt. So treffen Martins harte, maschinelle Instrumentalparts auf die warme Stimmfarbe Chens, bleibt aber in vielen Kompositionen zu unentschlossen, was aus der Gemengelage nun eigentlich werden soll. Gerade auf Langstrecke wirkt „In Blue“ etwas zu verfahren und redundant, auch wenn die Ansätze gut sind. Wer die Feiertage gerne mit einem Horror-Soundtrack feiert und nicht auf das nächste Werk von Reznor/Ross warten will, der ist hier trotzdem goldrichtig. 6/10 Kronen