In den Gemeinden Lesachtal, Kötschach-Mauthen, Stall, Winklern und Heiligenblut am Großglockner, Mörtschach, Rangersdorf und Großkirchheim werden morgen, Samstag, die Massentests nachgeholt. Wegen der gefährlichen Wetterlage am vergangenen Wochenende mussten die Testungen verschoben werden.