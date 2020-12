Thomas Silberberger blickte ob der Rochade bei den Riedern einem harten Spiel entgegen. „Wir müssen all das, was wir gegen Rapid und den WAC (4:1, Anm.) bereits in die Waagschale geworfen haben, wieder reinwerfen“, betonte der WSG-Trainer. Silberberger erwartete keine in ihrer Spielanlage grundlegend veränderten Rieder, ortete aber einen Motivationsschub beim Gegner. Von offenen Rechnungen wollte er nicht sprechen. „Beim letzten direkten Duell sind wir am Schiedsrichter gescheitert“, sagte Silberberger.