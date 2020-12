„Es ist das Risiko nicht wert.“ Der Europa-Direktor der Weltgesundheitsorganisation, Hans Kluge, meint damit, dass man die Feiertage am besten daheim verbringen und sich auch nicht mit seiner Familie treffen sollte. Denn: „Nicht alles, was erlaubt ist, sollte man auch tun“, so Kluge in einem am Freitag veröffentlichten Statement. Das Sicherste derzeit sei einfach, daheim zu bleiben. „Wir müssen nur noch ein paar Monate Opfer bringen“, appellierte der WHO-Regionaldirektor an das Durchhaltevermögen der Europäer.