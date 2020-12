Prinz Charles und Herzogin Camilla planen, das Weihnachtsfest in Highgrove House in Gloucestershire zu feiern und danach die Kinder und Enkelkinder von Camilla zu besuchen. Prinz William und Herzogin Kate haben ihre Pläne noch nicht verraten. Sie könnten mit ihren drei Kindern auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk oder mit Kates Eltern Carole und Michael Middleton in Berkshire feiern. Das Paar hat Weihnachten auf Sandringham in der Vergangenheit bereits zweimal ausfallen lassen, um mit Kates Eltern zu feiern.