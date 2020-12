Ein Versammlungsverbot für mehr als zehn Personen sowie die Schließung von Schulen und Hochschulen waren von Jänner bis Mai dieses Jahres wohl die effektivsten Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Das ist zusammengefasst das Ergebnis einer umfangreichen Studie, bei der mittels Computermodell die Beziehung einzelner Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19, wie sie in 34 europäischen und sieben nicht-europäischen Ländern - unter anderem auch in Österreich - ergriffen worden sind, zueinander in Beziehung gesetzt wurde.