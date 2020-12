Im Formel-1-Rennstall Mercedes ist die organisatorische Zukunft für die nächsten Jahre geklärt. Wie das Team am Freitag bekanntgab, werden Toto Wolff und der bisherige Sponsor Ineos künftig neben der Daimler AG gleichberechtigte Partner und Eigentümer von je einem Drittel der Anteile sein. Der Wiener Wolff soll zudem für weitere drei Jahre als Teamchef und Geschäftsführer das Unternehmen und das Rennteam führen. Ebenfalls nächstes Jahr dabei wird Weltmeister Lewis Hamilton sein, das deutete Mercedes schon am Vormittag an.