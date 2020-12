Barbara Haas hat nach der Trennung von Langzeit-Coach Jürgen Waber einen prominenten neuen Coach gefunden: Österreichs Nummer eins bei den Tennis-Damen möchte mit Jürgen Melzer, der nach der Verschiebung der Australian Open nun schon ab 4. Jänner als ÖTV-Sportdirektor fungiert, den lange angestrebten Sprung in die Top 100 schaffen. Die 24-jährige Oberösterreicherin hatte schon bei den US Open in New York Hilfe von Melzer erhalten.