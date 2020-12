Jeder bekommt eigene Ladestation fürs E-Auto

Dritter wichtiger Punkt im Gesetzestext: „Lade- und Leitungsinfrastruktur für E-Autos“. Das heißt, im steirischen Wohnbau muss in Zukunft von Beginn an so geplant werden, dass jeder Bewohner später problemlos sein Elektrofahrzeug laden kann. Betroffen sind dabei Häuser mit mehr als vier Wohnungen oder ab zehn Abstellplätzen. Jetzt wartet das Land die in den kommenden Wochen eintrudelnden Stellungnahmen ab - und wird sie nach Möglichkeit in den Gesetzesentwurf einarbeiten.