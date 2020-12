Verlost wurden zehn Silva Schneider LED TV 40.75 FTS. Der 40" (102cm) Smart LED TV von Silva Schneider mit vollwertigem Internetzugang über WLAN oder LAN, überzeugt durch sein attraktives Design und zukunftssichere Technik. Erleben Sie beste FULL-HD Bildqualität in VGA 1920 x 1080 Pixel Auflösung. Sie haben auch die Möglichkeit per Netflix oder Amazon Prime zu streamen, oder über USB-Stick oder Festplatte aufzunehmen. Damit versäumen Sie keine für Sie wichtige Sendung. Mit der kostenlosen Smart Fernbedienungs-App verwandeln Sie Ihr Smartphone oder Tablet in eine Fernbedienung, eine Maus oder Tastatur.