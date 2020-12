Für die Studie der australischen Queensland University of Technology und der Umea University in Schweden, die im Fachmagazin „International Journal of Environmental Research and Public Health“ veröffentlicht wurde und aus der das IT-Portal „Heise“ zitiert, hat das Forscherteam 1400 Profi-Gamer aus aller Welt per Fragebogen über ihre Lebensgewohnheiten und ihren Body Mass Index (BMI) befragt.