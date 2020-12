Massentests von Lehrern vor Rückkehr in Klassenzimmer

Bereits am Dienstag war bekannt geworden, dass die Weihnachtsferien für einen sicheren Schulstart im Jänner um zwei Tage verlängert werden. Vor der Rückkehr in die Klassenzimmer sollen Massentests von Lehrern und Schülern stattfinden. Hieß es da noch, dass es damit am 11. Jänner zu einem regulären Schulstart in Österreich komme, so ist jetzt der 18. der avisierte Starttermin für einen möglichst normalen Unterricht.