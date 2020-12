Gesundheitsschutz im Vordergrund

Kogler erklärte im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag, dass es in der Situation schwer sei, es allen recht zu machen. Man müsse dabei stets mehrere Ziele gegeneinander abwägen, nun stehe eben der Gesundheitsschutz der Menschen im Vordergrund, so der Vizekanzler.