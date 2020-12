16 Corona-Todesopfer

16 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben. Das Land verzeichnet 212 Genesene. Daraus ergeben sich 2.212 aktuell Infizierte in unserem Bundesland. Kärntenweit befinden sich 271 Personen in krankenhäuslicher Behandlung. 19 Personen werden derzeit intensivmedizinisch betreut.