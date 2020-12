Nach ihrem ersten knapp bemessenen Auftritt zu Beginn des Untersuchungsausschuss musste sich die Ex-Vorständin am Donnerstag ein zweites Mal den Fragen des Verfahrensrichters und der Fraktionen stellen. Mit einem verbalen Hoppala ließ FPÖ-Klubobmann Alexander Petschnig aufhorchen. Versehentlich sprach er Klikovits mit „Frau Pucher“ an. Nach einer raschen Entschuldigung ging es ernsthaft weiter. Die im Millionen-Desaster mitbeschuldigte Zeugin schilderte, wie sie mit 19 Jahren in der Bank zu arbeiten begonnen hatte, zuerst am Schalter, erst ab 1997 im Vorstand. An die erste Malversation kann sie sich nur noch dunkel erinnern. Ende der 1980er- oder Anfang der 1990er-Jahre habe Pucher ihr aufgetragen, einen Kontoauszug „anders darzustellen“.