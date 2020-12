Dank eines 3:1-Siegs gegen Torino ist der AS Rom am Donnerstag in der Serie A auf Tabellenplatz vier geklettert - punktgleich mit Meister Juventus auf Rang drei. Dabei profitierten die Hauptstädter von einer frühen Gelb-Roten Karte für die Turiner. Im Video oben gibt’s die Highligts.