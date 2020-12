Österreich steht wohl vor dem dritten kompletten Herunterfahren - beim Gipfel am Nachmittag zwischen Regierung und Landeshauptleuten dürfte es nur noch um Details gehen. Eckpunkte des Lockdown-Plans sehen nach Informationen der „Krone“ Folgendes vor: Sport im Freien wie Eislaufen oder Skifahren bleibt auch nach dem Stefanitag erlaubt, die Schulen beginnen die ersten zehn Tage nach den verlängerten Ferien im Distance Learning, Handel und Gastronomie öffnen wie Kultureinrichtungen ebenfalls am 18. - doch nur durch ein Freitesten wird es für den Einzelnen möglich sein, am öffentlichen Leben auch teilzunehmen.