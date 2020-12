Der Film „The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart“, der ab 21. Dezember auf mehreren Streamingportalen (u.a. Amazon Prime) verfügbar ist, beginnt mit einem Auftritt von 1979 unter frenetischem Jubel - eine Art „Bee Gees-Mania“ - und einer wütenden Bitte der Musiker um etwas Privatsphäre. Ende der 70er ist das Trio auf dem Höhepunkt einer atemberaubenden Laufbahn. Bee Gees-Lieder wie „Night Fever“ oder „How Deep Is Your Love“ vom sensationell erfolgreichen Soundtrack „Saturday Night Fever“ dominieren Radios und Charts. Insgesamt 20 Nummer-eins-Hits und fünf Grammys haben die in Großbritannien geborenen Australier auf dem Karrierekonto.