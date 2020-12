Die Hauptverfehlungen: Dass in der TSD viel (Steuer-)Geld verpufft, das zu beweisen, war von Beginn an Ziel des U-Ausschusses. Im Zuge der Befragungen wurden aber fast unglaubliche Dinge bekannt: So etwa, dass um rund 16 Millionen € angekaufte Traglufthallen sowie Holzhäuser aufgestellt und teils nie benützt oder erst gar nicht aus ihrer Verpackung geholt wurden. Hier „glänzte“ vor allem Ex-Soziallandesrätin Christine Baur mit Unwissenheit.