Abwicklung über Hilfsorganisationen

Kärntens Beitrag beträgt rund 95.000 Euro, teilte ein Sprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) mit. Der Betrag geht je zur Hälfte an die Caritas und die Diakonie für Projekte zur Flüchtlingshilfe in Griechenland. Eigenen Beschluss brauche es dazu in Kärnten keinen, es reiche eine Unterschrift des Landeshauptmannes.