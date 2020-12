Mehr als 1,4 Millionen nachgewiesene Infektionen in Deutschland

Die Zahl der täglichen Todesfälle war in der Tendenz zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet worden war. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Deutschland an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 starben, stieg bis Freitag auf 24.938. Das Robert-Koch-Institut zählt seit Beginn der Pandemie 1,439.938 nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2 in Deutschland. Rund 1,069.400 Menschen sind inzwischen genesen.