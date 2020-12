Am Ende waren es wohl doch zu viele Mängel: Sony hat auf die Kritik an CD Projekt Reds „Cyberpunk 2077“ reagiert und das Sci-Fi-Rollenspiel aus seinem PlayStation Store entfernt. PS4-Besitzern, die das Spiel bereits digital erworben haben, werde eine volle Rückerstattung angeboten, erklärte der japanische Konzern am Freitag.