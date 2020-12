Es war ein außergewöhnlicher Weg, welcher das Leben für den 1835 in Osttirol geborenen Bergbauernbuben und 1921 als „Malerfürst“ in München verstorbenen Franz Defregger vorbestimmte. In seiner repräsentativen Villa in München traf sich, was Rang und Namen hatte. Defregger gehörte zu den erfolgreichsten Malern um 1900, er war einer der Superstars unter deutschsprachigen Kunstschaffenden. Seine in unseren Breitengraden wohlbekannten naturalistischen, detailreichen und fein gemalten Szenen aus dem Tiroler Freiheitskampf 1809 begründeten seinen Ruhm.