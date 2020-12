An eine „g’sunde Watschen“ für ihre drei Kinder hat Annelore Schlick (32) aus St. Michael im Lungau auch trotz Corona noch nie einen Gedanken verschwendet. Dennoch „ist die derzeitige Situation natürlich fordernd“, erklärt die dreifache Mutter. Auch nach dem zweiten Lockdown stoßen Familien an ihre Grenzen. So berichtet das Jugendamt der Stadt Salzburg von 33 Prozent mehr Gefährdungsmeldungen zwischen Juli und November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (siehe Interview). Auch die Jugendämter in den Bezirken bestätigen die Tendenz.