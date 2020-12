Die Zukunft des Tourismus in Tirol

So wenig überraschend ein Verkauf an den Höchstbietenden ist, wirft er doch einige Fragen die Zukunft des Tiroler Tourismus betreffend auf – und wer zukünftig davon profitieren wird. LA Georg Kaltschmied (Die Grünen) sieht die Zukunft nicht in Großprojekten, wie eines zurzeit in Seefeld geplant ist – diese brächten weder mehr Arbeitsplätze noch mehr Gäste, sondern setzen andere Betriebe unter Druck.