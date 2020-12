Schulen am 21., 22. und 23. Dezember „auf jeden Fall“ noch offen

Für alle anderen Schüler bleiben die Schulen am 21., 22. und 23. Dezember auf jeden Fall noch offen, wie es am Donnerstagabend in der „ZiB 2“ nach Gesprächen mit dem Bildungsministerium hieß. Dabei handle es sich um eine „bestätigte Information“. Es stehe Schülern jedoch frei, sich stattdessen in eine freiwillige häusliche Isolation zu begeben - wenn sie eben glaubhaft versichern könnten, dass sie sich zu Weihnachen mit Verwandten treffen, die zur Risikogruppe gehörten.