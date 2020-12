Die Lawine hatte sich im Bereich der Zedlacher Straße gelöst und zog in Folge vier Häuser in Mitleidenschaft. Ein Polizist: „Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohner der Häuser wurden von der Lawinenkommission angewiesen, in der Nacht in den Gebäuden zu bleiben.“ Das Schadensausmaß steht derzeit noch nicht fest. Die Gemeindestraße im dortigen Bereich ist derzeit gesperrt. Im Einsatz standen zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Matrei, fünf Bauhofmitarbeiter und die Lawinenkommission.