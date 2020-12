Als er endlich als Sieger die Arme hochreißen konnte, war in Gröden schon die Straßenbeleuchtung angegangen. Verschiebungen, Verzögerungen, lange Pausen - Vincent Kriechmayrs Super-G-Sieg im Nebel des Vorjahrs blieb als eines der längsten Rennen der Weltcup-Geschichte in Erinnerung. Für heute ist blendendes Wetter vorhergesagt, „Vinc“ würde langes Zittern im Ziel aber jederzeit in Kauf nehmen: „Wenn ich gewinne, ist mir das egal.“ Und in Griffweite ist das, glaubt der Fünfte des Super-Gs von Val d’Isère. Oder wie Kriechmayr es ausdrückt: „Es ist Zeit für weitere Sektflaschen.“