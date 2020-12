Die Rapid-Fans sind heiß. Zumindest in sozialen Medien und beim gestrigen online Weihnachts-Stammtisch. Das 2:6 in Salzburg brachte das Fass zum Überlaufen. Im Cup(zum vierten Mal in den letzten fünf Auflagen an den Bullen) gescheitert; in der Europa League (nach dem Heim-2:2 gegen Molde) draußen, dazwischen in der Bundesliga Tirol daheim 0:3 unterlegen - und das alles binnen sechs Tagen! Eine Woche des grün-weißen Horrors ...