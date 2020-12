Hightech auf höchstem Niveau

Was Assistenzsysteme betrifft, bietet der neue Tucson so ziemlich alles, was state of the art ist. Tempolimitassistent, Spurfolgeassistent, Tempolimitanzeige, Autonotbremse, Müdigkeitserkennung und e-Call sind serienmäßig, Adaptivtempomat und Co. gibt‘s in höheren Ausstattungsniveaus.