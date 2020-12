Am Zuge einer angeordneten Hausdurchsuchung am Donnerstag konnten Beamte der PI Reutte in einer Wohnung in Reutte einen Wehrmachtshelm mit Hakenkreuz und SS-Rune, zwei Abzeichen mit Hakenkreuzen, zwei verbotene Waffen (Totschläger und Schlagring) sowie eine geringe Menge Suchtgift sicherstellen. Die Wohnung wird von drei deutschen Staatsbürgern bewohnt - einer Frau (24) und zwei Männern (34, 25).