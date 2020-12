680 weitere Todesfälle in Italien

In Italien plant Premierminister Giuseppe Conte bereits neue, verschärfte Corona-Regeln über Weihnachten. So könnte ganz Italien vom 24. Dezember bis zum 6. Jänner zur roten Zone mit Teil-Lockdowns erklärt werden. Damit würden Geschäfte und Lokale geschlossen bleiben und die Reisefreiheit stark eingeschränkt werden. Am Mittwoch wurden in 24 Stunden 680 Todesopfer und über 17.000 Neuansteckungen gemeldet.