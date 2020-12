Krone: Herr Wagner, Sie sind seit fast 6 Wochen im Ordensspital der Barmherzigen Schwestern in Linz – wegen Corona.

Ernst Wagner: Und ich war schon mehr drüben als herüben. 18 Tage Intensivstation und nun schon drei Wochen auf der Corona-Normalstation.

Krone: Wissen Sie noch, wie Sie sich angesteckt haben?

Wagner: Nein, ich war nur daheim und wir hatten keinen Besuch. Los ging’s am Freitag, 6. November, mit leicht erhöhter Temperatur, die am Samstag weg war. Dann ging’s schnell – am Montag brachte mich die Rettung direkt auf die Intensivstation.

Krone: Inwieweit können Sie sich an die Zeit dort erinnern?

Wagner: Sehr gut. Ich war knapp dran, künstlich beatmet zu werden, aber es ging sich aus. Du liegst dort in einer Einzel-Koje und kriegst von keinem anderen etwas mit. Ich hab’ wegen der Medikamente viel geschlafen. Aber ich hatte mehrere Tage einen Sauerstoff-Helm auf. Darin wird es schon allein durch die Atmung so laut, dass du es ohne Ohropax nicht aushältst. Dazu totale Kraftlosigkeit und Atemnot.