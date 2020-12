In der Stadt Salzburg ist am späten Donnerstagvormittag ein 38-jähriger Mann aus Freilassing (Bayern) durch einen Stromschlag verletzt worden. Der Arbeiter hatte Batterien an eine sogenannte Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) angeschlossen - sie sorgt dafür, dass Netzstörungen oder Stromausfälle bei elektrischen oder elektronischen Geräten ausgeglichen werden - als es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Kurzschluss kam.