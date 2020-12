Mehr als 1500 Tauchgänge in den Weltmeeren hat Alfred Schaschl bereits absolviert. Die atemberaubenden Momente unter Wasser nimmt der Arnoldsteiner natürlich immer auf - und zwar in Form von Kurzfilmen. Mit diesen hat er schon mehrere Preise abgeräumt. Außerdem will der Kärntner damit auf den umweltschädlichen Müll im Meer aufmerksam machen