Die Sonne - viele Steirer haben den wärmespendenden, stimmungsaufhellenden Stern lange nicht mehr gesehen! In Graz gab es im Dezember nur acht Sonnenstunden, in Leibnitz zwei. Wer die Sonne spüren will, muss auf den Berg oder in die Obersteiermark. Auch nach weißen Weihnachten sieht es aktuell nicht aus.