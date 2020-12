Prompt folgte auf Twitter ein Shitstorm gegen Nepp wegen seiner gewagten Aussage. „Bei dem Herren (sic!) - und ich wiederhole mich - ist der Name Programm. Eine Sterberate auf dem Niveau der Vereinigten Staaten und er will Expertenmeinungen noch immer in Zweifel ziehen, damit sein Abstand zu den besten Plätzen am Futtertrog nicht noch größer wird“, kritisierte ein User den Wiener FPÖ-Chef.