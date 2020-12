Die positiv getesteten Personen wurden demnach noch vor ihrer Akkreditierung abgesondert und befinden sich bereits in Quarantäne. Die aus den betroffenen Nationen stammenden Sportler seien als völlig gesund eingestuft worden und dürfen am Freitag in die Wettkämpfe einsteigen. Sie werden sich vorsorglich aber noch einmal Testungen unterziehen.