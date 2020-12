„Wir haben erst kürzlich eine Stütze am Blauen Kopf ausgetauscht. Es ist eine Katastrophe. Der Schaden geht sicherlich in die Hunderttausende“, sagt Christian Zinkl, der Präsident des Österreichischen Alpenklubs, der auch Eigentümer der 3454 Meter hoch gelegenen Erzherzog Johann Hütte, kurz Adlersruhe genannt, und des Großglockner-Gipfels ist. Der Schaden ist auch eine Katastrophe für alle Bergsteiger, denn die Schutzhütte ist ein wichtiger Stützpunkt für Glocknerbesteigungen. Zinkl: „Ohne die Materialseilbahn ist die Bewirtschaftung der Hütte, die für Alpinisten in Not schon öfters zum Lebensretter wurde, fast unmöglich.“