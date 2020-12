Dass das Jahr sich langsam verabschiedet, wird in Form des Greises dargestellt. Und dazu gesellt sich noch die „Thomashutzn“, eine äußerst skurrile Figur in Vogelgestalt, die so etwas wie eine Percht mit Schnabel ist. Seinerzeit, so hieß es, hat sie die Kinder gestohlen. Heute soll sie aber nur noch das Böse von den Feldern vertreiben.