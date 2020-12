Düstere Situation: Es ist eine immer düsterere Situation - in weiten Teilen der Welt, zunehmend aber auch wieder in Österreich. Rund um unser Land explodieren die Corona-Infektionszahlen dieser Tage förmlich. Bayern und die Schweiz melden Höchstwerte, in der Slowakei wurde der nächste Lockdown vorverlegt, in Tschechien gelten nach den Lockerungen von Anfang Dezember ab heute wieder Ausgangsbeschränkungen, der Notstand wird um 30 Tage verlängert. Denn in Tschechien hat man am Donnerstag die Schwelle von 10.000 Todesopfern überschritten. Eine traurige Schwelle überschritten wurde gestern auch in Österreich: Mittlerweile sind in unserem Land mehr als 5000 Menschen an oder mit Corona verstorben. Und die Neu-Infektionszahlen sinken auch nicht so stark wie erhofft. Kein Wunder, dass nun strengere Maßnahmen heiß diskutiert werden.